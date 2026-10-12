Болгария запросила у ЕС и НАТО помощь в расследовании атаки дронов

Болгария запросила у Европейского союза и НАТО техническую помощь в расследовании атаки беспилотников на два торговых судна в Черном море.
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