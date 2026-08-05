Президент России Владимир Путин подписал закон, существенно меняющий в сторону ужесточения правила, по которым иностранные компании смогут вернуть активы, проданные […] The post Поезд ушёл за горизонт: в России ужесточили правила выкупа иностранных активов appeared first on Медиакратия.
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