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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области в рамках операции «Чистое поколение – 2024» полицейские провели профилактическую беседу с сельскими школьниками

В Тюменской области в рамках акции «Чистое поколение – 2024» в селе Армизонское инспектор по делам несовершеннолетних Ольга Емельянова и участковый уполномоченный полиции Андрей Клементов провели профилактическую беседу с учащимися местной школы.

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