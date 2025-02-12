Владивосток вновь облачается в снежный наряд

В эти минуты во Владивостоке идет снег, то усиливаясь, то ослабевая. Мелкие белые мушки и мушки покрупнее кружат в воздухе, медленно покрывая асфальт, скамейки, автомобили и другие поверхности изящной пеленой.
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