Групповыми ударами: ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили подразделения «Азова» и иностранных наёмников

В период с 14 по 20 октября Вооружённые силы РФ нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также местам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников.