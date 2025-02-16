Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Для чего нужно рукоделие?

Для чего нужно рукоделие?

«В горнице горела свечка, освещая неярким пламенем рабочее место, где над своим полотном склонились девушки.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Рукоделие – это не обычное хобби или простое времяпрепровождение, а целый творческий мир для многих людей.
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19 час.
Светлана Дроздова
Все это относится и мальчикам/мужчинам !
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14 час.
СД
Светлана Дроздова
А то руками делать что то полезное мало кто умеет
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14 час.
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