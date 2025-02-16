«В горнице горела свечка, освещая неярким пламенем рабочее место, где над своим полотном склонились девушки.
Для чего нужно рукоделие?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Рукоделие – это не обычное хобби или простое времяпрепровождение, а целый творческий мир для многих людей.
Ответить
19 час.
Светлана Дроздова
Все это относится и мальчикам/мужчинам !
Ответить
14 час.
СД
Светлана Дроздова
А то руками делать что то полезное мало кто умеет
Ответить
14 час.
Свежие комментарии