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Закон и Порядок

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  • Нина Попова
    Вы подобные статьи пишите на таджикском, узбекском, азербайджанском. Русских агитировать не надо. Особенно после стол...Непобежденные и н...
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    У государственника никакого государственного подхода к теме. Нам нужны дисциплинированные корейцы,нам нужны специалис...Пунктуальный това...

Присылают хлам. Рогозин вдрызг разнес УАЗ Патриот. Призывает к ответу директоров

Присылают хлам. Рогозин вдрызг разнес УАЗ Патриот. Призывает к ответу директоров

Дмитрий Рогозин ругается на производителей УАЗиков. Крепко ругается.

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