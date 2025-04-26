Зомби-чума в средневековой Англии: разработчики из Ocean Drive выпустили новый ге...

Зомби-чума в средневековой Англии: разработчики из Ocean Drive выпустили новый геймплейный трейлер God Save BirminghamСтудия Ocean Drive, которую мы знаем по играм Section 13 и Lost Eidolons: Veil of the Witch, показала свежий геймплейный ролик своего средневекового симулятора выживания God Save Birmingham.