Зомби-чума в средневековой Англии: разработчики из Ocean Drive выпустили новый ге...

Зомби-чума в средневековой Англии: разработчики из Ocean Drive выпустили новый геймплейный трейлер God Save BirminghamСтудия Ocean Drive, которую мы знаем по играм Section 13 и Lost Eidolons: Veil of the Witch, показала свежий геймплейный ролик своего средневекового симулятора выживания God Save Birmingham.
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