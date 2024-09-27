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Володин: поправки в закон об иностранцах помогут в борьбе с мошенничеством

Володин: поправки в закон об иностранцах помогут в борьбе с мошенничеством

Две предложенные поправки к законопроекту о правовом положении иностранцев в России помогут предотвращать получение разрешений на временное проживание в РФ и вида на жительство путем мошеннических действий.

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