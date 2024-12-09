Востоковед Долгов назвал ситуацию в Сирии изменением баланса сил в регионе

То, что произошло в Сирии, это хорошо спланированная, разработанная и осуществлённая операция по свержению руководства сирийского лидера Башара Асада, пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
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