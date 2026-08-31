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"Отвратительная форма проституции". Дмитрий Дибров высказался об отношениях с разницей в статусе

"Отвратительная форма проституции". Дмитрий Дибров высказался об отношениях с разницей в статусе

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров назвал отношения с разницей в возрасте, когда молодая девушка влюбляется во взрослого мужчину из-за его финансовой состоятельности, "проституцией".

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