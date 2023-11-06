Мемный криптотокен MEME вырос на 2100% за сутки

Цена мемного криптотокера MEME выросла на 2100% после листинга на ведущих криптобиржах. После включения мемного токена MEME (Memecoin) в торговый листинг криптобирж Binance, Bybit, OKX и HTX, его цена выросла на 2100%всего за 24 часа.