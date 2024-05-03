Кристен Стюарт и Оскар Айзек воссоединятся в новом триллере “Плоть богов”

Звезда фильма “Сумерки” Кристен Стюарт и номинант на премию Оскар Оскар Айзек возглавят актерский состав нового триллера “Плоть богов”, режиссером которого выступит Панос Косматос, известный по работе над “Мэнди”.
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