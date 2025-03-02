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Новости Липецка

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Липчане могут сообщить на короткий номер о попавшем в опасность ребенке

Липчане могут сообщить на короткий номер о попавшем в опасность ребенке

В липецком Следкоме функционирует круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности». Она создана для оперативного реагирования на обращения граждан о совершенных или готовящихся преступлениях в отношении несовершеннолетних.

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