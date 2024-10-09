Китайский маркетинг или Пгекгатите антисемитизм!

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Комментарии
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Игорь
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15 час.
Вик Норд
Смерть мировому сионизму! Сионизм=нацизм=фашизм=гитлеризм!
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13 час.
Игорь Кузнецов
В любом случае следует осуждать теракты кто-бы их не провёл. Это не военно-диверсионные операции, там всё понятно. А &quot;чёрный юмор&quot; - на этом тоже можно зарабатывать.
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1 час.

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