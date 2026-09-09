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Царьград

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Прокуратура: капитан незаконно выловил 3,5 тонны трески в РФ

Прокуратура: капитан незаконно выловил 3,5 тонны трески в РФ

В апреле 2026 года в Беринговом море экипаж рыболовного судна незаконно выловил 3,5 тонны трески. Капитан сфальсифицировал данные, чтобы легализовать улов.

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