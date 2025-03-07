Politico: Трамп сообщил, что у Маска нет полномочий по кадровым решениям

Дональд Трамп в рамках совещания проинформировал высокопоставленных членов своей администрации, что у Илона Маска нет полномочий в одностороннем порядке принимать решения по кадровым и другим вопросам министерств.
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