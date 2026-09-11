Хуситы взяли под контроль шесть районов в провинциях Таиз и Ходейда

Шиитское военно-политическое объединение «Ансар Аллах», контролирующее северные территории Йемена, сообщило о переходе под его управление шести районов в провинциях Таиз и Ходейда, расположенных возле Баб-эль-Мандебского пролива, а также острова Перим.