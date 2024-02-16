Кейонте Джордж реализовал 9 3-очковых в игре с «Уорриорз», повторив рекорд для новичков НБА

Защитник «Юты» набрал 33 очка (личный рекорд), 2 подбора, 6 передач и 3 перехвата. 9 попаданий из-за дуги в одном матче – повторение рекорда НБА, который установил Родриг Бобуа (2010) и повторил Йоги Феррелл (2017).
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