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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гасперини о 0:1 от «Юве»: «Не думаю, что «Аталанта» сыграла плохо. Соперник сделал для победы не больше, чем мы» 

«Мы встречались с сильным соперником, который быстро повел в счете и очень хорошо оборонялся. Думаю, «Аталанта» играла хорошо, мы подолгу владели инициативой, но не создали много голевых моментов, хотя шансы перевернуть игру были.

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