Гэллоуэй предсказал создание валюты БРИКС после BRICS Pay

На международной дискуссии в Москве 13 сентября Джордж Гэллоуэй заявил, что BRICS Pay может привести к созданию единой валюты БРИКС.
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