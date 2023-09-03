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В Малайзии ждут роста турпотока из России

В Малайзии ждут роста турпотока из России

Малайзия в текущем году ожидает, что около 100 тысяч российских туристов посетят страну. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора туристического офиса при посольстве в Москве Tourism Malaysia Зулькифли Бина Мохамеда.

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