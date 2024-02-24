Министр спорта Татарстана сообщил о желании нескольких стран принять Игры Будущего

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о желании нескольких стран принять Игры Будущего. «На самом деле мне известно, что уже несколько стран проявили интерес к тому, чтобы принять Игры в последующие годы», — приводит слова Леонова ТАСС.
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