Министр спорта Татарстана сообщил о желании нескольких стран принять Игры Будущего

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о желании нескольких стран принять Игры Будущего. «На самом деле мне известно, что уже несколько стран проявили интерес к тому, чтобы принять Игры в последующие годы», — приводит слова Леонова ТАСС.