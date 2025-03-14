Казахстан пригласил на парад в честь 80-летия Победы военных атташе

Аккредитованные в Казахстане военные атташе приглашены на парад, посвященный 80-летию Победы заместителем министра обороны генерал-майором Бакытбеком Сыдыковым, 14 марта сообщает пресс-служба Минобороны республики.
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