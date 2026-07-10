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Новости Омска

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«В личном разговоре с людьми лучше всего понимаешь, чем живет округ

«В личном разговоре с людьми лучше всего понимаешь, чем живет округ» В Кировском округе Омска прошла большая встреча с жителями.

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