«В личном разговоре с людьми лучше всего понимаешь, чем живет округ» В Кировском округе Омска прошла большая встреча с жителями.
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«В личном разговоре с людьми лучше всего понимаешь, чем живет округ» В Кировском округе Омска прошла большая встреча с жителями.
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