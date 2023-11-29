Хуситы дали членам экипажа судна Galaxy Leader поговорить с семьями

Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Мухаммед Абдель Салям сообщил о том, что экипажу захваченного в Аденском заливе судна Galaxy Leader было позволено связаться со своими семьями.
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