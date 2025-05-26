Кому положены сразу две пенсии: условия и категории граждан Юлия ЧелкановаПенсия — важный аспект социальной защиты граждан, и для некоторых категорий населения существует возможность получать одновременно две пенсии.
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