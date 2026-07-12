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Конор Макгрегор сделал ирокез перед боем с Максом Холлоуэем

Экс-чемпион UFC в легком и полулегком весах Конор Макгрегор сменил образ. На бой против Макса Холлоуэя в Лас-Вегасе он приехал с ирокезом.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Проиграл Конор за минуту . А понтов - то было !
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4 н.