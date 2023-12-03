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Александра Трусова: «Снимаем рекламу для моей новой роли. Как думаете, какая роль?»

Фигуристка показала на видео образ, который будет представлять.  «Всем привет. Мы снимаем рекламу для новой моей роли.

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