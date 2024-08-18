Последнее время то, что творится в телеграм-каналах, не может не заставить сперва задуматься, а потом высказаться.
О русских пленных, чести, совести и понимании ситуации
Комментарии
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Александр Ляшенко
Роман Скоморохов, да нет никаких сомнений в том, что бойцов ВСУ вышвырнут обратно. Загонят туда, куда будет надо. Вычислят всех фашиствующих молодчиков и очень примерно покарают.Но вот нестыковочка: как вычислять если извышвырнули?По моему.все кто вошёл на курскую землю, там и должен погребён и не надо потом кого то вычислять и примерно карать, надо закапывать!
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13 час.
Александр Ляшенко
Но статистов, на этом фото,из числа укрожопых не меньше.
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13 час.
Vladimir Soukhatchev
Роман Скоморохов, вас, вероятно, забыли поставить в известность что в Курской области размещены два Ахмата: один из Донбасса, а другой - Ахмат-Чечня! У них, действительно, заметно различаются знаки отличия.
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6 час.
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