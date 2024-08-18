О русских пленных, чести, совести и понимании ситуации

Александр Ляшенко

Роман Скоморохов, да нет никаких сомнений в том, что бойцов ВСУ вышвырнут обратно. Загонят туда, куда будет надо. Вычислят всех фашиствующих молодчиков и очень примерно покарают.Но вот нестыковочка: как вычислять если извышвырнули?По моему.все кто вошёл на курскую землю, там и должен погребён и не надо потом кого то вычислять и примерно карать, надо закапывать!