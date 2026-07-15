Трамп опроверг различные вбросы, чтоы якобы Грэма отравили, что его убила российская ракета в Киеве или же что его ликвидировали иранцы.
Грэм умер по естественным причинам
Комментарии
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Виктор Луговой
Эх, для уточнения подглядеть бы, кудой именно. Одним изумрудным глазком... А то Украин балшой, герань маленький...
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4 н.
Юрий Золотарев
Линдси Грэм сдох потому, что освободилась вакансия в Аду! Кто следующий?
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4 н.
Сергей Олейников
Это хорошо, но нужно бы к их приезду присылать "естественные причины большой мощности"
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4 н.
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