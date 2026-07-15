Грэм умер по естественным причинам

Виктор Луговой Эх, для уточнения подглядеть бы, кудой именно. Одним изумрудным глазком... А то Украин балшой, герань маленький...

Юрий Золотарев Линдси Грэм сдох потому, что освободилась вакансия в Аду! Кто следующий?