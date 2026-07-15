Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 557 подписчиков

Грэм умер по естественным причинам

Грэм умер по естественным причинам

Трамп опроверг различные вбросы, чтоы якобы Грэма отравили, что его убила российская ракета в Киеве или же что его ликвидировали иранцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Луговой
Эх, для уточнения подглядеть бы, кудой именно. Одним изумрудным глазком... А то Украин балшой, герань маленький...
Ответить
4 н.
Юрий Золотарев
Линдси Грэм сдох потому, что освободилась вакансия в Аду! Кто следующий?
Ответить
4 н.
Сергей Олейников
Это хорошо, но нужно бы к их приезду присылать &quot;естественные причины большой мощности&quot;
Ответить
4 н.