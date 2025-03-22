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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бруну учился бить пенальти у Куальяреллы: «Он всегда изучал вратарей, старался понимать их движения, я перенял это у него»

Полузащитник «МЮ» реализовал 36 из первых 40 пенальти за клуб. Ни одному другому игроку «МЮ» не удавалось достичь отметки в 30 голов с пенальти.

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