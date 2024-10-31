Американист назвала причины острого соперничества Трампа и Харрис

Выборы президента США состоятся 5 ноября, а кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его оппонентка от демократов Камала Харрис по результатам соцопросов идут практически вровень.
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