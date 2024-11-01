Мировые СМИ признают, что Украина проиграла в конфликте с Россией. Об этом заявил американский политик и бывший независимый кандидат на пост президент США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в социальной сети Х.
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