👩🚒 Условный пожар потушили в крымском агропромышленном колледже Пожарно-тактические учения прошли в Агропромышленном колледже Ордена Трудового Красного Знамени — филиале КФУ им.
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👩🚒 Условный пожар потушили в крымском агропромышленном колледже Пожарно-тактические учения прошли в Агропромышленном колледже Ордена Трудового Красного Знамени — филиале КФУ им.