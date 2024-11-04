Орловцев приглашают обсудить вопрос возведения элитного «дворца» возле Горпарка

Мэр Парахин назначил дату проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Левый берег реки Оки, Коммуны, Максима Горького, 60-летия Октября в Орле.
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