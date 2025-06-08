Поддержка семей с детьми: новое пособие до 17 лет в России

Российские семьи с детьми могут рассчитывать на ежемесячное пособие на ребенка до 17 лет. Это пособие выплачивается тем, кто соответствует установленным условиям, а оформить его можно дистанционно через портал «Госуслуги».
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