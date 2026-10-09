Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Cпециалисты Тверского межрегионального филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» подготовили проекты культуртехнической мелиорации и рекультивации

Cпециалисты Тверского межрегионального филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» подготовили проекты культуртехнической мелиорации и рекультивации

Земля — это ресурс, который требует заботы и внимания. Сельскохозяйственные угодья, однажды вовлечённые в оборот, нуждаются в постоянном поддержании плодородия, а нарушенные в результате хозяйственной деятельности территории — в грамотном восстановлении.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым