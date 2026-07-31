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Аргументы недели

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Взаимные удары по портам парализовали морскую торговлю Украины

Взаимные удары по портам парализовали морскую торговлю Украины

Серия атак украинских беспилотников на российские порты в Черном и Азовском морях и ответные удары Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Украины привели к фактической остановке международного судоходства в регионе.

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