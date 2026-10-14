Ивановский «Текстильщик» проиграл «Чертаново» и выбыл из Кубка России

«Текстильщик» уступил «Чертаново» со счётом 1:2 и завершил борьбу за Кубок России. Решающий гол наша команда пропустила за пять минут до конца основного времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ сделал у...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым