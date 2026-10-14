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Ивановские новости

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Ивановский «Текстильщик» проиграл «Чертаново» и выбыл из Кубка России

Ивановский «Текстильщик» проиграл «Чертаново» и выбыл из Кубка России

«Текстильщик» уступил «Чертаново» со счётом 1:2 и завершил борьбу за Кубок России. Решающий гол наша команда пропустила за пять минут до конца основного времени.

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