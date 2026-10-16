Дмитриев: Россия и США обсуждают совместные проекты в сфере дата-центров По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, в настоящее время Москва и Вашингтон обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров.