Дмитриев: Россия и США обсуждают совместные проекты в сфере дата-центров По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, в настоящее время Москва и Вашингтон обсуждают сотрудничество в сфере дата-центров.
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