Театр абсурда
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Театр абсурда

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Наши 90-е идут победным маршем по Финляндии!

Наши 90-е идут победным маршем по Финляндии!

  Финнам, по привычке, приляпали клеймо Щастья ещё на год. Как этот статус отражается на простых людях можно увидеть, просто взглянув на материалы местных СМИ.

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Комментарии
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Рахимулла Алеев
Совершенно верно , но а теперь -то где это всё ? Ведь по закону физики : Если там убыло , то где же прибыло ? Непонятно как то ? ИМХО
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8 час.
Алексей Сафронов
Не хочется обижать финов в целом как народ, но мне, как 44 года прожившему в Мурманске, не довелось знать кого-либо из круга своих знакомых умных и уж тем более незаурядных людей этой национальности...не говоря уже о их внешности и характере в общении. А, уж про их привычки бухать до усрачки, лучше не вспоминать вообще.
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5 час.
Виталий Кирпиченко
Президентом тоже алкаша увыбрали себе финны?
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1 час.

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