Наши 90-е идут победным маршем по Финляндии!

Совершенно верно , но а теперь -то где это всё ? Ведь по закону физики : Если там убыло , то где же прибыло ? Непонятно как то ? ИМХО

Алексей Сафронов

Не хочется обижать финов в целом как народ, но мне, как 44 года прожившему в Мурманске, не довелось знать кого-либо из круга своих знакомых умных и уж тем более незаурядных людей этой национальности...не говоря уже о их внешности и характере в общении. А, уж про их привычки бухать до усрачки, лучше не вспоминать вообще.