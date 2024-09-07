Как приготовить зеркальную глазурь. Намного проще и вкуснее мастики! Всё начинается с желатина…

Ольга Носкова стала звездой Инстаграма буквально год назад. И это вовсе не благодаря силиконовой груди или боевой раскраске! Всё дело в том, что девушка создает удивительные торты с глазурью, которые кажутся космическими! Она готовит такие торты на заказ и радует ими своих близких.