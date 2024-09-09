Лучше всех: команда «Небесной грации» выиграла в Италии 18 золотых медалей

18 золотых медалей на соревнованиях в Италии завоевала команда «Небесной грации». Подготовка к турниру проходила под руководством опытных тренеров и руководителя Международной Академии художественной гимнастики, Олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.
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