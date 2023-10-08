Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    " «Все переживают, волнуются, сдают кровь. Израиль есть Израиль, там все болеют друг за друг», - отметил пассажир." ...«Все сдают кровь»...
  • Владимир Колесников
    Да, скорее всего, Израиль уничтожит Хамас, отжав у него территорию. Для этого он последнего и спровоциоравал.Эксперт Чупрыгин ...
  • Андрей
    самый страшный нацизм-жидовскийОставить 2 млн. ч...

Израиль приготовился к войне. А Галкин* встанет под знамёна?

Израиль приготовился к войне. А Галкин* встанет под знамёна?

  Армия Израиля заявила о "готовности к войне" и объявила широкомасштабный сбор резервистов. Встанет ли Галкин* вместе со Слепаковым* под знамёна? Впервые за долгое время по югу и центру Израиля из сектора Газа был нанесён массированный ракетный удар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх