Президент США оценил ход переговоров по Украине: главное за сутки

МОСКВА, 13 апреля, ФедералПресс. Президент США заявил о прогрессе на переговорах по Украине, Владимир Зеленский, несмотря на свои публичные заявления, начал активно готовиться к выборам, а вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц прокомментировал возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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