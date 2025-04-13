Президент США оценил ход переговоров по Украине: главное за сутки

МОСКВА, 13 апреля, ФедералПресс. Президент США заявил о прогрессе на переговорах по Украине, Владимир Зеленский, несмотря на свои публичные заявления, начал активно готовиться к выборам, а вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц прокомментировал возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным.