В Ark Invest сообщили об изменении волатильности биткоина

Аналитики Ark Invest констатируют: биткоин переходит на новый уровень зрелости. Волатильность главной криптовалюты в прошлом году обвалилась ниже 50%, в то время как в "турбулентном" 2018 году она превышала 100%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии