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Виктория Виктория

Твоей любви хватило бы на тысячу, А верности твоей - на миллион! Собака - это вечное открытие! Собака - бесконечный разговор. Я знаю, нас, собачников, не вылечишь, Мы вирусом одним заражены, Мы любим их порой до неприличия, И видимо, уже обречены!🐕🐕‍🦺🐩