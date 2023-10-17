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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Белка

Белка

(Белке и другим вольным собакам посвящается…) Крупная белая собака бежала по лесу. Ветер доносил до нее множество звуков и запахов, все они были интересными, манящими и знакомыми.

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Комментарии
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ВВ
Виктория Виктория
Твоей любви хватило бы на тысячу, А верности твоей - на миллион! Собака - это вечное открытие! Собака - бесконечный разговор. Я знаю, нас, собачников, не вылечишь, Мы вирусом одним заражены, Мы любим их порой до неприличия, И видимо, уже обречены!🐕🐕‍🦺🐩
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1 д.
Элеонора Коган
Я читаю и плачу. Белочка рискнула своей жизнью ради спасения людей и её стаи, солнышко родное!!! Белочку спасли и это главное!!!И возьмут её, уже не оставят в лесу!!!
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23 час.

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