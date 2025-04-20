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Снукерист.ру

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Чемпионат мира: Крис Уокелин ошеломил Робертсона в первой сессии 1/16 финала

Чемпионат мира: Крис Уокелин ошеломил Робертсона в первой сессии 1/16 финала

После стартовой сессии Крис Уокелин обыгрывает Нила Робертсона в 1/16 финала на Чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, сообщает WST Крис Уокелин лидирует после первой сессии в 1/16 финала (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции турнира В матче первого раунда Чемпионата мира Крис Уокелин уверенно обыгрывает Чемпиона мира 2010 года Нила Робертсона со счетом 7-2.

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