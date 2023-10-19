Зеленский благодарил Байдена за ракеты ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с американским лидером Джозефом Байденом в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 19 октября, поблагодарил его за поставки дальнобойных ракет ATACMS, – сообщают украинские СМИ.